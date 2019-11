La China Suárez evitó hablar de su separación: "Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso"

Eugenia "La China" Suárez regresó a la Argentina luego de unos días de descanso con sus hijas Rufina y Magnolia y evitó hablar de su separación de Benjamín Vicuña.

"Por fa, cuidado con lo que decís por que... Mis vacaciones estuvieron divinas. Es muy temprano para hacer un balance", dijo la actriz, evitando referirse a su tema de pareja.

"Tengo proyectos para el año que viene, me voy a tomar unos meses", agregó en charla con el ciclo "Confrontados", El Nueve.

"Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, está Magnolia, no me parece. No tengo más nada para decir", comentó la actriz.

El video.