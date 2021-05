La China Suárez enfrentó los rumores de separación de Benjamín Vicuña

Desde hace unos días está instalado el rumor de una crisis de pareja entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña.

Desde Instagram, el actor chileno le dejó un tierno comentario a la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio.

"Las amo", escribió en una foto de su mujer y la pequeña. En pocas horas, la imagen consiguió miles de likes y comentarios.

Paula Varela, en "Intrusos", informó luego: "Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”.

Lo cierto es que Suárez llegó de Miami donde se encontraba con sus hijos de vacaciones y ante las cámaras de "Intrusos" negó apenas arribada a Ezeiza cualquier crisis o distanciamiento con su pareja.

"No me vacuné porque tengo que esperar tres meses pero mi mamá sí", indicó la actriz, quien hace poco transitó el coronavirus.

Además, confirmó que pudo conocer a Félix, el hijo de su gran amiga Sofía Sarkany, quien falleció a los 31 años a fines de marzo de este año. "Pude conocer a su bebé y estar con la familia, es un tema muy delicado", comentó.

Sobre los rumores de separación, La China aclaró: "No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Es un viaje que tenía programado de antes pero tuve que postergarlo porque me enfermé de covid".