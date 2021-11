La China Suárez, ¿encontró el amor en un empresario español?

Eugenia La China Suárez se llamó a silencio tras el comunicado en las redes donde dio su postura en medio del escándalo que la involucró en medio de la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo", expresó la actriz.

Y aclaró sobre el tema: "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

Lo cierto es que el fin de semana la actriz fue vinculada a un empresario español, dueño de una compañía de motos, llamado Armando Mena Navareño, según informó Estefanía Berardi en el ciclo Mañanísima.

En las redes sociales hubo algunos guiños entre ambos que dan más fuerza al trascendido. En uno de sus últimos posteos, el español subió una imagen de la bandera de China y la actriz, llamativamente, comentó la publicación con un corazón.

Cabe recordar que la actriz ya regresó a la Argentina luego de varias semanas en Madrid, donde habría nacido el amor con el empresario.

Hace unas semanas, Suárez fue vinculada al actor uruguayo Nicolás Furtado, incluso trascendieron imágenes de los dos juntos.

Sin embargo, el affaire no duró mucho y el protagonista del Marginal confirmó luego su relación con Ester Expósito.

¿Encontró el amor en manos de este empresario español?