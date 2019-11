La China Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña

Luego de los rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, la actriz confirmó que están separados. En diálogo con “LAM”, El Trece, desde Miami, la actriz afirmó que se terminó la relación con el chileno que actualmente está rodando un serie en su país.

La China contó que fue una decisión de los dos que charlaron sobre lo que les estaba pasando. “Benjamín me enseño a estar en familia. Yo me crié en una familia chiquita, de padres separados, se separaron cuando yo tenía 8 años, y no tuve esa cosa familiar que por ahí me hubiera gustado tener. De repente éramos Rufi (su hija de 6 años con Nicolás Cabré) y pasamos a ser un montón con muchos perros, con una casa, con sus hijos que los amo. Rufina ama a sus hijos y sus hijos la aman a ella. Pasamos de ser dos a ser tantos, aprender a convivir. el amor a los hijos ajenos, que no son de uno que me ayudaron a crecer mucho”, comenzó relatando la actriz de "ATAV".

Los actores comenzaron su romance en 2015, en medio del rodaje de la película “El hilo rojo” que se convirtió en un escándalo ya que Vicuña aún estaba con Pampita y la modelo los descubrió infragantis en el motorhome del set, supuestamente manteniendo relaciones sexuales. Ese episodio fue recordado por la mantita de Nepal y la palta que dijo que estaba comiendo la China cuando la modelo irrumpió.

La actriz y Benjamín confirmaron el vínculo poco después y se convirtieron en padre de Magnolia, la beba de apenas dos años. El año pasado se habían comprometido y esperaban casarse este pero la boda nunca llegó.

Hoy a casi cuatro años de todo eso, y luego de haber compartido la ficción más vista del año, “Argentina tierra de amor y venganza” de El Trece, confirmaron la ruptura.

"No espero mucho, no soy de pensar en el futuro. Soy más de ir paso a paso. Ahora estoy en una vacaciones que me merecía y se merecían mis hijas, fue un año de mucho trabajo", explicó sobre cómo piensa que seguirá todo.

