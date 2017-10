China Suárez: "Con Benja nos vamos a casar dos veces"

China Suárez habló de todo para la producción aniversario de la revista Cosas de Chile, donde es imagen de tapa, con su embarazo junto a Benjamín Vicuña. habló de todo para la producción aniversario de la revistade Chile, donde es imagen de tapa, con su embarazo junto a





Entre otros temas, la actriz reveló que se casaría dos veces con el actor chileno, con una ceremonia en cada país: "Tiene que ser uno y uno. Mejor dos ceremonias chicas que una grande", señaló.





Luego contó la anécdota de cómo Benjamín le pidió matrimonio: "¡Fue espectacular!, me encantó, porque estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a tomar la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar, todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino".





Por último, sobre cómo está viviendo su embarazo, la China dijo: "Con los días, me vino un hambre voraz. Los primeros tres meses fueron terribles en ese sentido... me daban ganas de comerme un sandwich y un postre".