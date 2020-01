La China Suárez compartió sus secretos para lucir una cara perfecta: "Siento que rejuvenecí"

Eugenia "La China" Suárez posteó una serie de stories en su cuenta de Instagram en la que se mostró en medio del tratamiento que realiza para mantener la frescura de su rostro.

“Estoy feliz. Ignoren mi pelo, que estoy un poco despeinada, pero siento que rejuvenecí”, comentó la actriz.

Mientras se maquillaba, contó: “Te trabajan todos los músculos de la cara. Acá está mi manchita de siempre, que ya me la voy a sacar”.

Y siguió explicando sobre su vivencia: “Cuando era más chica, me alimentaba mal. Me salían granos y los tapaba con maquillaje en vez de solucionar el problema de fondo".

"Me insolaba, no tomaba agua. No hay nada mejor que tener bien y sana la piel y estar sin maquillaje", recordó Suárez.

La actriz se encuentra en medio de rumores de un nuevo embarazo junto a su pareja, Benjamín Vicuña, aunque aún no lo confirmaron. Ya son padres de Magnolia.

