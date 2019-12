La China Suárez, Benjamín Vicuña y Magnolia, juntos en Chile

Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña tomaron la decisión de separarse y la actriz lo confirmó hace unos días en público ante los rumores que circulaban hace tiempo.

La madre de Magnolia y Rufina contó que fue una decisión de los dos que charlaron sobre lo que les estaba pasando.

“Benjamín me enseño a estar en familia. Yo me crié en una familia chiquita, de padres separados, se separaron cuando yo tenía 8 años, y no tuve esa cosa familiar que por ahí me hubiera gustado tener. De repente éramos Rufi (su hija de 6 años con Nicolás Cabré) y pasamos a ser un montón con muchos perros, con una casa, con sus hijos que los amo. Rufina ama a sus hijos y sus hijos la aman a ella. Pasamos de ser dos a ser tantos, aprender a convivir. el amor a los hijos ajenos, que no son de uno que me ayudaron a crecer mucho”, relató la actriz de "ATAV" en el ciclo "Los Ángeles de la mañana".

Lo cierto es que Angel de Brito publicó una nueva foto del encuentro secreto de La China y Vicuña, con la pequeña Magnolia, en Chile, país de origen del actor.

Ya hace unos días se había dado el primer reencuentro tras blanquear la separación en los medios.

Aunque la separación por el momento es un hecho, ambos mantienen un buen diálogo y se ven para que la hija que tienen en común comparta tiempo con sus padres juntos.

