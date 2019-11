Chiche Gelblung hizo el método del péndulo sobre la panza de Virginia Gallardo: ¿Nena o nene?

Virginia Gallardo confirmó el miércoles desde las redes sociales la noticia más importante de su vida: ¡Está embarazada!

La vedette contrajo matrimonio hace cinco meses con Martín Rojas y ahora anunció la linda novedad en sus vidas.

Lo cierto es que en "Polémica en el bar", América, Virginia se llevó toda la atención y se mostró emocionada en este momento especial.

"Estoy de tres meses recién. Lo sabe la familia. Va a nacer en mayo", indicó la correntina.

Y añadió: "Por ser mi primera experiencia estoy feliz, no tuve síntomas, no me siento mal".

Lo cierto es que su compañero de programa Chiche Gelblung hizo el clásico método del péndulo sobre la panza de la rubia y el resultado fue categórico: ¡Parece que se viene una nena!