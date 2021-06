Chiche Gelblung hizo llorar a Matías Alé en Polémica en el bar

Matías Alé tenía un día de mucha felicidad por haberse vacunado contra el COVID-19 pero su compañero de Polémica en el bar, Chiche Gelblung, se lo arruinó.

Todo comenzó cuando Matías Alé contó que se había vacunado en Bella Vista y que es una persona de riesgo porque padece asma. En ese momento, Chiche Gelblung decidió cuestionar su vacunación e insistió tanto que el ex de Graciela Alfano terminó con un ataque de asma que derivó en llanto.

"No quiero llorar, pero no me digas ya está basta, hace 15 minutos que me estás bardeando", alcanzó a decir Matías Alé cuando se le caían las lágrimas. Por su parte, Chiche le contestaba: "¡Basta! No hagas tanto teatro!".

La génesis de la pelea fue el cuestionamiento que Chiche Gelblung le hizo a Matías Alé por haberse vacunado contra el COVID-19.

"No corresponde que a él lo hayan vacunado. Porque hay gente que necesitan la vacuna y no la tienen. Hay médicos que necesitan la vacunas", dijo Chiche.

A lo que Matías Alé contestó: "¿Por qué me bardeas si yo hice las cosas bien?". "Yo no te bardeo, para mí no te tenías que haberte vacunado. Te voy a mandar en cana. ¿Cuántos años tenés? No te corresponde la vacuna. Me parece una locura que te vacunen a los 43", afirmó Gelblung.

"Faltan 30 millones de vacunas y le dan a un tipo de 43. El asma no es causal. Habrá mentido. Yo te lo digo porque me duele. Que un pendejo de 43 años me parece injusto. Me da mucha bronca. Hay millones de personas de más de 50 que no están vacunados", siguió el periodista.