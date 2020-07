Chiche Gelblung habló tras recibir el alta: "Estuve 48 horas complicado"

Chiche Gelblung fue dado de alta el martes luego de pasar seis días internado en el sanatorio Los Arcos con un cuadro de sepsis y neumonía.

El periodista habló desde su programa por Crónica TV mientras sigue bajo reposo en su domicilio.

"La recuperación fue más rápida de lo que parecía. Los medios son difíciles, yo miraba la tele y veía 'Chiche en grave estado' y yo estaba comiendo pollo en ese momento", dijo el periodista.

Y detalló: "Estuve 48 horas complicado. Estoy bien, me siento bárbaro, ayer me dieron el alta, estoy haciendo una especie de internación domiciliaria".

"He notado algo que me sorprendió realmente, no puedo creer lo que produjo esto. Recibí miles de mensajes de gente conocida, desconocida, cadenas de oración de Argentina de todo el mundo. Fue una cosa muy conmovedora, llegué a llorar. Fue de tan impacto que me la voy a creer, capaz que la gente me quiere", aseguró Gelblung.

"Mi mujer pensó que estaba hablando boludeces, se fue a bañar, volvió y vio que no es que estaba hablando boludeces. Vino el SAME y me hicieron el test de Covid y simultáneamente vino una ambulancia de Los Arcos y me desperté dos días después", comentó sobre el momento en que lo internaron.

"He recibido tanto amor, devoción y rezos de todas las religiones. Esto fue una cosa muy conmovedora me cuesta hablarlo sin quebrarme. No tengo palabras, me emociona, me cambió la relación con la gente", cerró Chiche movilzado.