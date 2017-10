Chiche Gelblung: "Cristina tiene un magnetismo impresionante y se nota que es algo natural"

"La producción logró la nota y después actué por intuición, esa era mi intención. Yo la sentí permeable, flexible. Seguí avanzando y le pregunté hasta si estaba enamorada o no".

"Me gratifica que la nota haya rebotado por todos lados, después hay gente que le gustó y gente que no. Pero estoy indemne. No me creo las críticas y los halagos. Me sorprendió la repercusión. Fue TT mundial y eso es muy fuerte".



Embed





El jueves al mediodía, los estudios dese revolucionaron con la llegada depara ser entrevistada porEl integrante demantuvo un reportaje íntimo con la exmandataria y le sacó declaraciones personales que nunca antes había emitido la expudo dialogar el día después con, que detalló cómo sintió el mano a mano con CFK: "Cómo fue el clima fuera del aire: "Para completar el relato,subrayó: