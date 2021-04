Chiche Gelblung, conmovido por la muerte de Mauro Viale

Murió el periodista y conductor Mauro Viale. Tenía 73 años. Falleció esta noche tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus.

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado.

Dos días después, el sábado, se conoció la noticia que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo.

"Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro. No lo puedo creer. Estoy demolido. No sé si fue una trombo de la vacuna, no lo sé. Estuve con él hasta el miércoles pasado", afirmó Chiche Gelblung.