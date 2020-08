La chicana de Jorge Rial a Moria Casán tras su posible renuncia al "Cantando 2020"

Jorge Rial comenzó el miércoles con un mensaje en Twitter donde menciona a Moria Casán.

El conductor de "Intrusos", América, mostró una imagen de la jurado del "Cantando 2020" y lanzó un particular mensaje con su estilo.

"Acá es la cola para el IFE? Buen miércoles para todos!", indicó el periodista, jugando con la posibilidad de que la jurado deje el programa tras el escándalo en la emisión del martes.

Por el momento la actriz no respondió desde las red social del pajarito, donde también suele ser muy activa.

Cabe recordar que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo dispuso el Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia para trabajadores informales y monotributistas.

En tanto, anoche se vio un terrible escándalo al aire entre Laurita Fernández y Moria Casán, jurado del certamen de canto de famosos.

"¡Si no me respetan me voy! ¡voy a hablar con mi abogado!", lanzó muy enojada La One, quien se retiró unos minutos de su silla.