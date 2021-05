La Chepi se emocionó al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: “De las miserias uno sale”

En la noche del jueves, "MasterChef Celebrity" sorprendió a los participantes con un plato salado libre, pero con algunas indicaciones excluyentes: debía contar con algo frito, algo hervido, algo salteado y solo podían utilizar tres utensilios.

Y cuando Santiago del Moro se acercó a la estación de La Chepi, ella al contar su plato se emocionó al confesar: “¿Sabés el hambre que pasé yo, bebo?”.

“Cuando me quedé sin laburo en el 2015 vendí absolutamente todo lo que tenía adentro de mi casa para darle de morfar a mi hija: botas, computadora, todo lo que tenía lo vendí, más allá de laburar de cualquier cosa”, comenzó contando Dani.

“A mí me echaron de una radio y me quedé sin laburo. De la miseria que estaba pasando dije me voy a poner a hacer y videos y ser mi propia mánager”, confesó la influencer.

La Chepi agradeció ese mal trago, que la terminó convirtiendo en una influencer que actualmente hace reír a miles de seguidores con sus videos: “Hoy en día digo gracias a la radio que me echó, porque si no me hubiesen echado, yo me quedaba ahí sentada, total tenía mi sueldito. Nosotros no éramos pobres, pero éramos una familia humilde”.

Después la participante contó que cuando su papá trabajaba en una fiambrería le llevaba alimentos para que ella y su familia coman. “Cuando pasas esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?, señaló.

Y agregó: “Nunca nos sobró nada, pero yo creo que de las miserias uno sale, los argentinos somos sobrevivientes y nos vamos a volver a quedar sin laburo vos seguro 20 mil veces, vos, yo, los que están mirando”.

“Tenés unas ganas, fuerzas y unos ovarios gigantes Chepi, usted puede señora”, le dijo con mucha emoción Santiago del Moro.

