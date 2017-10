Chechu Bonelli: "Me hubiera gustado que como amiga, Paula Chaves me defienda"

Este martes, en un móvil con Los Ángeles de la Mañana, Chechu Bonelli se refirió al presente de su amistad con Paula Chaves, de quien es amiga hace más de quince años.

La semana pasada, en Este es el Show, los conductores afirmaron que la coreografía del "rock de salón" de Chechu sería un plagio y la modelo reaccionó mal en Twitter. "Imaginate a mí que nos rompemos el alma laburando. Jajaja, así es el show. ¡Hay que bancarlo! No queda otra", tiró Chechu en la red.

Ante el enojo de Bonelli, Paula se puso la camiseta del programa y le contestó: "Hay que reírse un poco más o ver el programa y entender en qué tono se dicen las cosas, Chechu".

Pero este martes, en el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece, los panelistas del envío sacaron del placar el tema y eso motivó a Chechu a reconocer las diferencias que se generaron entre ellas luego del "empujoncito" con Rocío Guirao Díaz.

"Paula, obviamente, me dijo 'no estuviste bien con lo que hiciste con Rocío, se vio agresivo'. Le dije 'ok, si se vio agresivo, vos conociéndome, salí a defenderme un poco porque sabés que fue en chiste'. Pero ella me dijo 'no, no puedo defender la agresión'. Y la verdad es que me hubiese gustado que como amiga y compañera me defienda", arrancó la participante del Bailando.

"Tampoco me cayó muy buen cuando me puso el 6 pero lo acepté. ¡Somos amigas! Lali Espósito cuando fue al Bailando de jurado y bailó Mery del Cerro, dijo 'que digan lo que quieran, me encantó' y le puso un diez. Yo hubiese esperado un ocho. Yo hubiese actuado distinto. Puedo ser subjetiva, el baile me puede gustar o no, pero para mí la amistad siempre va a estar arriba del show. Para mí, la amistad también suma".

Pero como si la bronca de Chechu fuera poca, Yanina Latorre metió la cola: "Por ahí Paula Chaves no te quiere tanto como vos pensás". Y la respuesta de Bonelli sorprendió: "A lo mejor puede ser eso".

