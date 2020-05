Los fuertes chats de Sebastián Villa: "No sé qué me pasó, se me fueron las luces"

Este lunes en "Informados de todo", América, Luis Ventura mostró un material revelador de la charla del futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa con su cuñada.

En el mismo el deportista reconoce que algo ocurrió con su ex pareja, Daniela Cortes, que lo denunció en la Justicia por violencia.

La joven hace unas semanas mostró imágenes en las redes de las agresiones que habría recibido del deportista y radicó la denuncia correspondiente.

"Está bien qué? Bien golpeada ella. No señor, así no son las cosas Sebastián. No pase la raya más de lo que has pasado. Entonces, por qué tiene la boca con sangre", le dice su cuñada.

Y añade: "Verle las manos moradas a mí me partió el alma pero aún así ella seguía diciendo que te ama".

"La amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces, porque se ha convertido en mi mano derecha y no sé qué pasó", sostiene el delantero en la charla.

Tras su declaración indagatoria, el futbolista logró la eximisión de prisión pero no podrá salir del país por esta causa.

El video con la reveladora charla de Villa con un familiar.