Chats del equipo médico de Maradona sobre Verónica Ojeda: "Esa mina es una negra villera"

Hoy en "Intrusos" difundieron la desgrabación de algunas notas de voz que Agustina Cosachov, psiquiatra de Diego Maradona al momento de su muerte, le enviaba a su equipo de trabajo.

En ellos se desprende una muy mala relación con Verónica Ojeda quien aparentemente no estaba tan de acuerdo con algunas informaciones que le daban y desconfiaba del tratamiento.

"¿Qué hacés Charly? Aparentemente Verónica Ojeda está presionando. Entendió que tenía principio de Alzheimer y trastorno bipolar entonces se preocupó. Cuanto menos información le demos a Verónica mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo. Dijo que quería llamar al equipo de Avril", dice Cosachov en uno de sus chat.

Y agregó: "Me parece que es prudente y precavido que como estrategia nos pongamos de acuerdo con las cosas que vamos a decir porque si no quedamos como que uno dice una cosa y otro dice otra. Vayamos por la misma línea, no digamos diagnóstico a la familia excepto que pregunten y poca información a Ojeda que es quilombera".

En tanto, Cosachov define de una forma muy discriminadora a Ojeda: "Yo posta estoy contenta con cómo venimos. Esa mina es una negra villera".

Y una persona de su equipo médico le dice: "Sí, pata sucia y falsa. No pasa nada".

