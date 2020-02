El Chato Prada quiere a Roberto García Moritán para el "Bailando 2020": "Pampita tiene que dejarlo"

Comienza un nuevo año y la lista para el reality de Marcelo Tinelli se empieza a formar, poco a poco.

Este sábado, el Chato Prada sorprendió al revelar que uno de los deseos de la productora es que Roberto García Moritán, el marido de Pampita, esté en el "Bailando 2020".

"No sé si es un sueño imposible que esté el marido de Pampita. Estaría buenísimo. Yo creo que se tienen que animar, yo creo que ella tiene que animarse y dejarlo, si él quiere, por supuesto. ¡Pampita es tremenda!", dijo en una entrevista con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

LEER MÁS Se confirmó la presencia de una explosiva mediática en el "Bailando 2020"

Además, el productor hizo un repaso sobre los posibles participantes del certamen, que anticipó que tendrá entre 23 y 27 figuras. Sobre Mica Viciconte, aseguró que "no va a bailar con Cubero, pero si Mica baila, Cubero va a estar en el piso".

Al ser consultado por Oriana Sabatini, Prada negó la versión que señalaba que habría pedido 20 mil euros: "Es una mentira, yo estuve con Oriana".

En cuanto a los rumores de que participaría Juanita Tinelli, indicó: "Eso tampoco sabemos de dónde salió. Es algo que trascendió en un medio y no fue nuestro. No está en los planes del Bailando. Obviamente, Juanita nos encantaría, pero no lo hemos hablado con Marcelo".

LEER MÁS Se supo quién fue la primera convocada para el "Bailando 2020": "No lo puedo creer"