"Estoy yendo al gimnasio a correr. Corro y entreno, tan simple como eso para sentirme bien. Siempre hice deportes", comentó Prada.





"Me jodí el menisco izquierdo y no puedo jugar a la pelota hasta que me opere. Entonces aprovecho el gimnasio para mantenerme en forma. Normal, vida sana que es lo que me gusta".





"Lo del menisco fue jugando a la pelota porque jugué muchos partidos en cancha de once. Ya me dolía del año pasado y me rompí", añadió la pareja de Lourdes Sánchez sobre su lesión. añadió la pareja desobre su lesión.

Y cerró: "Fui a lo del doctor Bombichino y me mandó a hacer una resonancia. Fui a lo de Rossi también y me hice otra resonancia. Salió que el menisco estaba roto y ahora tengo que ir al médico para ver qué tengo que hacer".

se contactó en exclusiva con el productor televisivo quien explicó al respecto.