Chato Prada: "Calculo que Marcelo (Tinelli) hablará con Moria para solucionar el problema"

Moria Casán explicó cómo fue su salida del ciclo de Marcelo Tinelli y dejó en claro que fue ella quien decidió no seguir en el "Bailando". Hace unos días,explicó cómo fue su salida del ciclo dey dejó en claro que fue ella quien decidió no seguir en el





"Pongan a la vieja, saquen a la vieja, la sacan, la ponen, eso no lo voy a permitir, porque el primero que dijo que yo iba a estar fue el (por Marcelo Tinelli"), cosa que me extraño, están confirmado, Polino, Moria y Angelito, yo nunca había dicho nada, ni siquiera me habían pagado, con esa desprolijidad, mirá si voy a decir algo", manifestó la diva en "Incorrectas", su programa que se emite por América.





"Me extraño escucharlo, después me llamaron para firmar el contrato y digo que no puedo ir, y después me llaman, empieza a decir Angel en TN, que podría no haber un jurado, el primero que lo tira es Ángel, después no sé cómo lo agarraron los demás...". remarcó.





"Yo creía que el tema había terminado el otro día, pero volvemos, le siguen preguntando a este hombre (por Marcelo Tinelli) si yo estoy, me siguen preguntando a mí, cosa que me tiene con los huevos al plato, porque quiero decirles que soy hermafrodita", añadió.





Lo cierto es que durante la ceremonia de los premios Martín Fierro, uno de los productores de Tinelli, el Chato Prada, se refirió a lo sucedido con Moria: "Salieron una serie de comentarios y se fue dando una cosa en forma de catarata. Yo hablé con Moria y no sabía dónde habían salido esos comentarios".





Y luego agregó: "Yo la había ido a ver al teatro y le dije que se quedara tranquila porque íbamos a arrancar y estar de nuevo. Ella dijo ahora públicamente que no iba a estar, pero calculo que hablaremos esta semana. A nosotros nos encanta Moria y no sé qué pasó, nos agarró desprevenidos. Calculo que Marcelo hablará con Moria para arreglar".





"ShowMatch" ganó anoche el Martín Fierro como mejor reality: "Estamos muy contentos de recibir el Martín Fierro a mejor reality a días de arrancar el programa. Nos motiva mucho más. Estamos muy agradecidos al jurado de APTRA", manifestó Prada.





Con respecto a cómo se preparan para la temporada 2018, contó: "Vamos hacer el Bailando, pero el programas va tener un par de sorpresas. Estamos trabajando a full para poner el programa en marcha cuanto antes. Estimamos que sea en la primera semana de julio".