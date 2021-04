El chat donde Mirtha Legrand manifiesta su inconformidad por la escenografía de su programa

En los últimos días surgieron muchas versiones sobre la total ausencia de Mirtha Legrand, ya sea de manera telefónica o a través de un móvil, en el inicio los primeros envíos de "La Noche de Mirtha" o "Almorzando con Mirtha Legrand".

Juana Viale salió al cruce de estos comentarios y contó además cómo fue la devolución de la diva ante la pregunta de una invitada.

"Voy a aprovechar este momento para preguntarte qué dijo la abuela Mirtha de tu debut. Quiero saberlo todo después de todo lo que se dijo esta semana”, le dijo Pía Shaw, una de las invitadas de este domingo, a Juana.

LEER MÁS Juana Viale sobre las críticas por la poca participación de Mirtha Legrand: "¡No sean ridículos!"

“Estaba fascinada. Hablé al otro día del debut, que es el domingo, con los dos programas grabados, y estaba muy feliz, muy contenta”, dijo Viale en referencia a la modalidad de trabajo de la productora y la respuesta de su abuela.

“Vos te enterás de todo y visto todo lo que se dijo: que Mirtha estaba enojada, que no le había gustado, que la escenografía no era para ella…”, insistió la periodista. “¡Ah, no! Todo lo contrario, dijo que era un programa… ¡Me encantan los chismes mal contados! Estaba muy feliz, que la escenografía era muy luminosa, que parecía un programa del exterior, viendo lo que cuesta una apuesta de producción acá. Re fan de su nieta, re fan, así que nada, fueron muy buenas las críticas de mi abuela. Ahora sigo con el programa yo ¿te jode?”, le dijo Juana a Pía en broma.

“Igual yo en el programa de ayer lo dije, porque hubo como unos tweets malintencionados, pero no. Uno diría ‘a la gilada ni cabida’. Ella respondería a cada uno y a todos, pero no tenemos ni la paciencia ni el tiempo”, concluyó la conductora.

Y este lunes en "Intrusos", Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostraron el chat que mantuvieron con la diva vía WhatsApp. y en el que manifiesta su disconformidad con la escenografía.

"El viernes le preguntamos a Mirtha si "¿la escenografía no le pareció algo incómoda con escalera y ese piso de madera?" y ella responde "sí lo hablé con Nacho y me dijo que lo iban a solucionar", contaron los conductores al aire mostrando la conversación con La Chiqui y confirmando que la información que habían dado la semana pasada era real.

LEER MÁS Ratings del sábado: Juana Viale y Andy Kusnetzoff casi empatan en los promedios finales