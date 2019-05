Charly García tocó en el show de Brenda Asnicar

"¿Sabés cómo le dice Keith Richards a Mick Jagger? Brenda. Por eso acepté grabar con ella", bromeó Charly García anoche, durante la presentación a la prensa de "Vos sos dios", el disco debut de la actriz Brenda Asnicar. La intimidad fue revelada por el Diario La Nación. el disco debut de la actrizLa intimidad fue revelada por el Diario La Nación.

Unísono -el estudio de grabación de Gustavo Cerati ubicado en Vicente López- interpretaron juntos "Pasajera en trance", "Solo Dios sabe" y un cover de "You Are So Vain" (Carly Simon), incluido en el disco de la cantante. Cerca de las ocho de la noche,

El nombre del álbum, revelaron anoche, surge de una conversación que ambos tuvieron en la casa del músico. "Estábamos hablando de religión y de repente la única conclusión posible fue decirle 'Vos sos dios'", explicó Asnicar, que anticipó que su primera presentación será a mediados de junio. El disco, del que solo se pudieron escuchar unos pocos temas, estará disponible al público en los próximos días.

La colaboración de García surgió a partir de un acercamiento de Asnicar con la pareja del músico. "Un día estábamos en el estudio y la productora de Charly me sugirió que grabe "You Are So Vain", y le enviamos un demo a Charly", agregó. "Hace nueve años quiero grabar un disco", apuntó Asnicar. "Verlo trabajar a Charly fue una lección de lo que es un artista".

