Charly García reventó el teatro Coliseo: "La máquina de ser feliz la tiene él, la tengo yo"

Luego de casi un año de ausencia,volvió a los escenarios porteños y lo hizo a lo grande, con un show en el teatro Coliseo que agotó sus entradas en menos de 30 minutos.

Jóvenes y fanáticos de la primera hora participaron de la comunión rockera oficiada por el ya legendario hombre del bigote bicolor.

Embed

Y tampoco faltaron los amigos, los colegas y los seguidores famosos que no quisieron perderse la oportunidad de volver a ver al ídolo haciendo lo que mejor sabe.





A las 20.44 el telón del Coliseo se abrió, y la vieja Instituciones fue el punto de partida de una nueva resurrección artística de Charly García.

Con el Zorrito Fabián Quintero en teclados, Kiuje Hayashida en guitarras, Toño Silva en batería, Carlos González en bajo y Rosario Ortega en voz, fueron los músicos que acompañaron a Charly en su gran regreso al escenario.

Embed García Una publicación compartida de Jose Palazzo (@jose.palazzo) el Feb 15, 2018 at 5:22 PST





El repertorio elegido tuvo visitas por su álbum Kill Gill con King Kong ("a esta canción se la hice a una chica, se la llevó un gorila, bueno, no importa") mientras en la pantalla pasaban algunos fotogramas del film original, y la segunda descarga eléctrica ya entrando en los clásicos fue con Rezo por vos, donde la voz de Charly apareció con su inconfundible timbre, ese color tan particular del músico, y la pantalla mostraba curas y monjas totalmente desnudas.

Embed

El climax llegó con Yendo de la cama living sin antes encender un cigarrillo y dedicárselo al padre de la energía eléctrica y libre. Charly aprovechó el momento para lanzar In the city that never sleeps, su nuevo invento sonoro que el auditorio celebró con devoción. Subieron los decibeles con Me siento mucho mejor y bajó el telón con otro hit de su cráneo, Demoliendo hoteles a menos de una hora de show. Y apagó la bobina solo por diez minutos.

Embed

Charly García retornó a las 21.50 para comenzar un cierre a lo grande: Dinosaurios, No Importa, Rock and Roll y yo, Fanky y bajó la llave térmica de sus creaciones lumínicas con Pecado Mortal. Abajo, el público, quedó en shock electromagnético por un show urgente comandado por un genio, como lo era Tesla.





Lista de temas

1) Instituciones

2) Cerca de la revolución

3) La máquina de ser feliz

4) King Kong

5) Lluvia

6) Rezo por vos

7) Otro

8) Reloj de plastilina

9) Rivalidad

10) Yendo de la cama al living

11) In The City that never sleeps

12) Me siento mucho mejor

13) Promesas

14) Demoliendo hoteles

15) Los Dinosaurios

16) No Importa

17) Rock and roll yo

18) Fanky

19) Pecado Mortal

Embed García en el coliseo Una publicación compartida de Jose Palazzo (@jose.palazzo) el Feb 15, 2018 at 3:46 PST