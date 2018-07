fue uno de los primeros temas fuertes de la carrera decomo solista. Lo edit贸 enpero tom贸 una gran popularidad cuando la Negra Sosa lo incluy贸 en su repertorio.

Fue publicada en 1982 y la canci贸n alude directamente a la 煤ltima dictadura c铆vico 鈥 militar que por ese entonces se encontraba en el poder.

Con el tiempo se le fue dando otros significados: Algunos dicen el tema habla de la vida que tienen los miembros de la especie humana en general, y como esta est谩 siempre condicionada por el sistema que los gobierna.

En esta l铆nea y ante la decisi贸n actual de Mauricio Macri de darle mayor poder a las Fuerzas Armadas para que "colaboren" en la "seguridad interior", el cantante se despach贸 sobre el escenario, en la Plaza de la M煤sica, en C贸rdoba, y le dedic贸 unas palabras al Presidente.

Durante el final de la letra, cuando dice: "Te pueden corromper. Te puedes olvidar. Pero ella siempre est谩. Ayer so帽茅 con los hambrientos, los locos. Los que se fueron, los que est谩n en prisi贸n. Hoy despert茅 cantando esta canci贸n. Que ya fue escrita har茅 tiempo atr谩s. Es necesario cantar de nuevo. Una vez m谩s", Charly dispar贸: "隆Mauricio Macri la put... que te pari贸!".

Los presentes aplaudieron la menci贸n de Charly al Presidente y durante el resto del show no volvi贸 a mencionarlo.

No es la primera vez que Garc铆a se manifiesta p煤blicamente contra el Presidente. Hace unos meses, en una entrevista con Rolling Stone, dijo que no confiaba en el mandatario: "Macri brinda con agua, y yo no conf铆o en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la m谩xima de Macri. A帽o Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: 'Alegr铆a y poder'. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: '驴Brind谩s con agua?'. Y me dice: 'No quiero perder nunca el control'. 隆And谩!".

Embed