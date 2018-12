Charly García cerró el año con un recital que duró sólo una hora

Aunque desde su círculo más cercano aseguraron que la lista de 17 canciones que ejecutó era la pautada, que no estaban previstos bises y que no medió ninguna complicación de salud, nadie en el público entendió que el show había llegado a su fin cuando García dijo "cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo". Fue en el marco de "Promesas sobre el bidet", ahí se cerró el telón y no volvió al escenario.



Uno de los puntos altos de la noche fue cuando hizo un solo de piano y cantó la hermosa pieza que presentó hace casi 30 años en su disco "Filosofía barata y zapatos de goma".

Charly Garcia

Además García interpretó dos canciones de Random, su último álbum: "La máquina de ser feliz" y "Rivalidad", este último con imágenes de cuando saltó desde el noveno piso a una pileta en un hotel de Mendoza.

Luego llegó el turno de "Yendo de la cama al living" y hasta se dio el gusto de cantar en inglés con "In the city" para luego hacer "Asesíname". "Se armó la fiesta", introdujo el compositor antes de entonar "Otro" y le siguió "Cerca de la revolución". Ahí todo el teatro se puso de pie y al final de ese tema coreó un contundente: "Olé, olé, olé, olé, Charly, Charly".

El recital también dio espacio para que García se acordara del guitarrista de los Rolling Stones : "Voy a brindar por mi amigo Keith Richards que hoy cumple años. El día que explote una bomba atómica lo único que va a quedar es Richards y una cucaracha", soltó y desató las carcajadas de todo el teatro.