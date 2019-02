"MTV Caniggia Libre", el reality show de Charlotte y Alexander Caniggia. Este lunes 4 de febrero a las 23 hs., MTV estrena la temporada 2 deel reality show de





Tailandia donde vivirán en un hotel en la playa. Allí comen insectos, se realizan masajes descontracturantes y visitan los lugares más exóticos.





Luego, en Buenos Aires, conoceremos más detalles sobre su agitada vida. Los Hermanos Caniggia, filman una película, viajan a Mar del Plata, tienen nuevos amigos y van a muchas fiestas.





-¿Cómo se llevan? ¿Son de pelearse mucho en los viajes?





Charlotte: Nosotros nos llevamos muy bien, no tenemos tantas peleas. Lo único que no me banco de Alex es a sus amigos, los odio y son re tontos.





Alexander: Sí, nos llevamos bien. A ella no le gusta que me la pase jugando a la Play, pero bueno...





-¿Están en pareja?





Charlotte: Estoy muy bien y soltera. No vi nada si Lhoan tiene novia y no me interesa hablar de mis ex parejas. Estoy sola, pero conociendo a gente.





Alexander: Yo estoy en pareja hace casi un año, en el programa empiezo soltero y luego aparece ella. Es la mejor amiga de Charlotte y ella fue la celestina.





-¿Les preocupa la realidad del país en un año donde habrá elecciones presidenciales?





Alexander: Queremos que a nuestro país le vaya bien, pero no nos gusta opinar de política. Yo no soy candidato y menos presidente, al menos por ahora. Por ahí algún día soy candidato y gano las elecciones.





Charlotte: A mí no me pregunten de política o de fútbol, no sé nada de eso. No me gusta.





