Charlotte Caniggia: "Siempre hablan mal de mi familia, pero la prensa es así"

Charlotte Caniggia fue una de las figuras que asistió al hotel Alvear para la gala de los premios Martín Fierro que se llevó a cabo anoche por la pantalla de Telefe. fue una de las figuras que asistió al hotelpara la gala de los premiosque se llevó a cabo anoche por la pantalla de





Mariana Nannis y Claudio Caniggia mantuvo una videoentrevista con este medio, mientras se entregaban las estatuillas. La hija demantuvo una videoentrevista con este medio, mientras se entregaban las estatuillas.





Charlotte fue una de las conductoras de "Caniggia libre", el reality que realiza junto a su hermano Alexander, que finalmente no pudo ganar su terna frente a "Showmatch".





"No tenía cábala... Yo siempre veía los premios por la tele y decía 'ay, quiero estar ahí', acá estoy. No pasó nada, si no ganamos, no es que estoy triste ni nada. Estar acá es importante".

La joven informó sobre su programa: "Se viene la segunda temporada, la lanzamos en junio, solo nos falta grabar un capítulo y después del Mundial arranca al aire. Hay muchos viajes, está mejor que la primera porque hay más gente".





Lhoan: "Estoy en pareja hace bastante, con el chico de siempre. Estamos bien, conviviendo y tranquilos". La mediática dejó en claro que sigue de novia con: "





Para completar, habló de la situación de sus padres: "No están separados, tengo que subir una selfie de ellos. Siempre hablan re mal de mi familia, pero bueno, así es la prensa".





Videoentrevista: Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino

Embed



, comentó