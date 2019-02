Charlotte Caniggia y Lhoan finalizaron su relación en octubre del año pasado. Tras varias idas y vueltas que incluyeron acusaciones cruzadas por violencia,finalizaron su relación en octubre del año pasado.





Lo cierto es que en los últimos días, a la mediática se la vio muy bien acompañada por un tal Roberto, de 32 años que llegó hace poco de Estados Unidos.





La relación habría comenzado hace un mes y se habrían conocido por amigos en común en uno de los tantos viajes que realizó Charlotte para su reality en MTV.





Según se supo, el muchacho le huye a las cámaras y a lo mediático tiene la inmensa fortuna de vivir de rentas.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Charlotte aclaró: "No tengo novio. Estoy muy bien y soltera. No vi nada si Lhoan tiene novia y no me interesa hablar de mis ex parejas tampoco. Estoy sola, pero conociendo a gente".