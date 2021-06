Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito y Pampita salió al cruce: "No es un chiste"

En la noche del miércoles, Charlotte Caniggia arrojó un fuerte exabrupto en "La Academia" (El Trece) y Pampita no se lo dejó pasar.

"Es un buen momento para llamar a un ginecólogo", arrojó con humor Marcelo Tinelli.

Charlotte insultó a Ángel de Brito tras la devolución que le dio el jurado. La mediática perdió los estribos y Pampita salió a cruzarla.

“No podés decir esa palabrota. No me parece, estás desubicada”, señaló molesta Pampita.

“No es así, es un chiste, nada te viene bien”, trató de defenderse Charlotte. "No me gusta, no me parece que es el trato que tenemos que tener. No es un chiste", le retrucó la modelo.

