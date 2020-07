¿Charlotte Caniggia trabaja gratis en el programa de Pampita?

"Tengo un último momento. Me contaron que Charlotte estaría trabajando gratis. El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjes para la comida", contó Mercedes Ninci en el programa "Bendita" del Nueve.

Y rápidamente se instaló la noticia sobre el supuesto acuerdo de la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis con el canal Net Tv.

Silvina Luna, compañera de ella, rompió el silencio sobre el tema y su versión se contrapone con la de la periodista del Nueve.

"La verdad es que, viniendo de la productora donde trabajo, no lo creo", expresó Luna.

"Yo te puedo hablar de mi experiencia, obviamente tengo un cachet para ir a trabajar, y más en esta situación de pandemia que necesito trabajar como todo el mundo", continuó.

Y concluyó, decidida: "La verdad es que me siento afortunada de poder hacerlo, pero no me movería de mi casa si no me pagaran. Por que realmente es un riesgo muy grande el que uno corre todos los días. Ustedes lo sabrán muy bien”.

