Por qué Charlotte Caniggia no es feliz

La bailarina del programa de Marcelo Tinelli se puso mal y explicó por qué siente que no es feliz.

No hay duda alguna que este 2019 no fue un gran año para la familia Caniggia. Mariana Nannis y el Pájaro hicieron pública la separación en medio de un gran escándalo mediático y judicial.

Todo ese entorno parece molestar y jugarle en contra a Charlotte Caniggia, que está entre las 12 mejores parejas del “Súper Bailando 2019”.

“Gracias por los consejos, voy a tratar de mejorar, no es que baile tan bien, voy a tratar de meterle más pilas y ser feliz”, dijo Charlotte ayer, y Tinelli le preguntó: “¿Sos feliz?”.

Esto derivó en una respuesta tajante de la modelo: “No, hay momentos malos, hoy fue un día malo para mí. Voy a intentar disfrutar”.

Previamente, Florencia Peña le remarcó en su devolución: “Me gustaría decirte algo que va más allá de la performance, no te veo con actitud de esta instancia del Bailando. Siento que estás con una actitud de como si tuvieras arrancando, como esa cosa pachorra, ahora estamos en una instancia que hay que salir a comerse la pista. No te la estás comiendo, no estás queriendo salir campeona”.

Y Caniggia enfatizó: “Yo bailo así, ensayé 4 horas por día, un montón”.

Sobre el final de la charla, la jurado dio en la tecla con la palabra: Energía. “El trabajo se nota, pero es una cuestión de energía que no está y que a esta altura deberías traerla, no tenés chance de no traerla. A esta altura tiene que estar esta energía. Vi una cuestión de energía si de verdad querés llegar a la final, confía, salí a comerte la pista, confía en vos”, finalizó Flor.