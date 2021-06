Charlotte Caniggia durísima con el jurado de "La Academia": "Me están denigrando y maltratando"

Marcelo Tinelli recordó hace unos días la participación de Charlotte Caniggia como panelista en el programa de Pampita, "Pampita Online".

Y ahí la mediática disparó contra la modelo y jurado de "La Academia". “Estuviste un solo día”, señaló el conductor. “Sí, no duré nada Marce. Tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, dijo Charlotte.

“Conmigo no, con Yanina (Latorre)”, se excusó Pampita. “Sí, con Yanina, pero no fue tan así”, explicó Caniggia. “Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”, cerró Charlotte tajante para no entrar en conflicto.

Por aquel entonces, Pampita había explicado: “A nosotros nos encantaría que siga viniendo. Tiene que decidirlo ella. Probar si le gusta, si se anima. Acá tiene las puertas abiertas así que la estamos esperando. El espacio está".

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, la mediática lanzó una picante encuesta y luego apuntó directamente contra los integrantes del jurado.

"La verdad es que el jurado de Bailando (Sic) me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda... Siempre me están denigrando y maltratando como persona", aseguró Charlotte junto a un montón de emojis que transmiten enojo.

