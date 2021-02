Charlotte Caniggia dijo que se sintió traicionada por Pampita: "En su programa la pasé para el culo"

En la noche del lunes, Charlotte Caniggia estuvo como invitada en el programa de Jey Mammon y, a lo largo de una charla muy divertida, le preguntó sobre su infancia, la relación con su padre, su paso por el "Cantando 2020" y sobre Pampita.

Sobre el reality que se emitió por El Trece, Charlotte volvió a decir que, para ella, “estaba todo arreglado”, y agregó: “Tengo un buen recuerdo. Lo pasaba bien. Yo dije que iba a ganar Cachete y ganó Cachete, soy un poco vidente”. Y luego destacó que él se lo merecía, y que el público “lo eligió”, aunque también puso eso en duda el sistema de votación: “No sé si el teléfono es posta”.

Luego, con respecto a su estancia en Argentina, contó que le gusta mucho vivir en Buenos Aires, y que eligió la Ciudad de Buenos Aires por encima de Marbella: “Me gusta mucho mi país, por eso estoy acá. Son más cálidos”.

LEER MÁS La imagen familiar inédita de Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

Sobre su presente sentimental, contó que sigue en pareja y confesó: “Me gustaría casarme y tener una hija. Pero con mi pareja no proyectamos eso, como que ninguno de los dos quiere”.

Además, Charlotte habló de su niñez, y dijo que tuvo “una infancia súper linda”. Y, sobre esos años, indicó: “Mi papá era mi papá. Yo no tenía noción de lo que era mi padre, para mí era como que iba a trabajar y volvía, no lo veía como una estrella. Ahora sí soy consciente”.

Por último, la morocha recordó lo mal que la pasó en el programa de Carolina “Pampita” Ardohain. Según detalló, cuando fue invitada al ciclo, apareció “la innombrable” (en relación a Yanina Latorre), y explicó: “Ella me empezó a bardear, y en el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé. Y me sentí re mal, como traicionada... La pasé para el culo”.

LEER MÁS Denunciaron penalmente a Dady Brieva por "incitación a la violencia colectiva", tras su advertencia al campo