Charlotte Caniggia desmintió su separación de Roberto Storino: "Borré las fotos con él para..."

Charlotte Caniggia habló con "La Previa del Cantando" y negó los rumores de separación de Roberto Storino, al tiempo que defendió a su hermano Alexander tras su polémica salida del "Cantando 2020".

Luego de confirmar que Alex se separó de Macarena Herrera, la joven contó que mantiene una buena relación con su excuñada y aseguró que “sigue de novia” con Storino.

“Yo sigo de novia. Vi que inventaron que estaba separada, ya es cualquiera. No estoy separada, estoy con mi novio todavía”, indicó Charlotte.

Cuando le comentaron que los rumores surgieron luego de que borrara las fotos de su pareja de sus redes sociales y lo bloqueara, la mediática aseguró que lo hizo para proteger su intimidad.

“No lo bloqueé para nada. Nosotros preferimos mantener una relación privada. Incluso, hay mucha gente en el programa que no muestra a su pareja en las redes sociales. Saqué las fotos para más privacidad”, señaló.

“A mí no me parece bien la gente que ostenta sus relaciones o que muestra a sus hijos en redes sociales. Es algo que yo no haría a futuro. Me parece que hay cosas que hay que reservarse”, comentó antes de defender a su hermano.

“Es un personaje, si ustedes se lo toman a mal lo siento mucho pero es un personaje lo que hace. En redes sociales, varias personas lo bancan”, cerró Charlotte.

