Charlotte y Alex Caniggia, condenados en el juicio que le inició Pablo Layús

Alexander y Charlotte Caniggia enfrentan un juicio penal iniciado por el periodista Pablo Layús en la Ciudad de Córdoba por un hecho ocurrido en esa provincia en 2017 cuando él trabajaba para el ciclo Intrusos, América Tv.

El hecho fue en el famoso bar Keops durante la temporada de verano, precisamente el 16 de febrero de 2017 a las 5 de la madrugada.

Lo cierto es que este jueves la Justicia decidió condenar a Alexander por amenazas. Recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso y además deberá cumplir dos años de acreditar trabajo, y comunitario de 80 horas.

Por su parte, a Charlotte Caniggia se la encontró culpable y fue condenada a 1 mes de prisión suspenso. Deberá por dos años fijar domicilio, acreditar trabajo, no cometer delitos y 60 horas de trabajo comunitario. El manager de ambos, Fabián Esperón, fue absuelto. Así lo precisó el propio Layús desde Twitter.

Las voces antes de la sentencia.

"Es una vergüenza la Justicia, tendrían que ocuparse de casos de verdad. Me hacen venir acá porque son más cholulos que la mierda", dijo Alex el miércoles al salir del juicio.

"Es todo mentira. Yo no amenazo a la gente. No soy Pablo Escobar, no soy un mafioso, hago televisión, nada más", dijo el joven a la salida de Tribunales.

En charla con el ciclo Intrusos, Pablo Layús reconoció que esto se podía haber resuelto de otra manera y que la Justicia determinó que los dichos del manager de ambos chicos fueron una amenaza.

"Durante el juicio me bajé el barbijo para que vean que me estaba riendo de lo que decía el abogado de los chicos (Alejandro Cipolla), porque dijo casi como que grabar con un celular a Charlotte Caniggia era violencia de género", enfatizó Layús.

Y añadió: "Yo fui invitado a esta fiesta, de hecho la invitación la hicieron al aire en Intrusos, y después el manager me dijo que era un traidor por ir a grabar con mi celular lo que estaba pasando. Eso fue tomado como una amenaza. Chalotte no quiso ver las imágenes de esa noche, pidió irse a otra sala y el primer día del juicio llegó tarde porque estaba descompuesta".