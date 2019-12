Cómo fue la charla de Luciano Castro con su hijo mayor por las fotos filtradas y desnudo

"Con mi hijo la charla es distinta, para mí es mucho más angustiante hablar con mi hijo que con mi esposa porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y el pensar cómo lo puede afectar. Pero mientras yo pueda hablar con él y tenerlo cerca...", comenzó contando el actor Luciano Castro que estuvo de invitado en el programa de Andy Kusnetzoff, "Podemos Hablar".

Luciano se encuentra promocionando la obra "Desnudos" que protagonizará junto a su pareja, Sabrina Rojas, y los actores Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Luciano Cáceres.

"Tuvimos una buena charla, quizás me dijo cosas que no me gustaban. Pero yo prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara, de frente, aunque sean cosas feas, a tener un hijo sumiso, que me diga 'no pasa nada'", añadió Castro en el programa de Telefe.

Por su parte, Sabrina Rojas, quien también estaba invitada al programa, resaltó: "Yo estoy orgulloso y feliz de tener el hijo que tengo. Todos mis hijos me emocionan. Yo no hice nada malo y la emoción no es para causar ternura. El tema de ser consciente pasa por otro lado. A mi me emocionan mis hijos porque es lo mejor que tengo".

