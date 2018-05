¿Chapu Martínez al Bailando? "Hablé con la gente de 'Laflia', quiebro muy bien la cadera"

Chapu Martínez comenzó a ganar repercusión en las redes sociales y medios nacionales a raíz de un tema que publicó en su Instagram dedicado a Leo Messi, a días del Mundial. comenzó a ganar repercusión en las redes sociales y medios nacionales a raíz de un tema que publicó en sudedicado a, a días del





Así fue que "traeme la copa, Messi, traeme la co" se convirtió en una canción popular y reproducida hasta en boliches.

Embed Una publicación compartida de Chapu Martinez (@chapumartinez) el 7 Abr, 2018 a las 12:05 PDT

En las últimas semanas, se empezó a nombrar al comediante como posible integrante del "Bailando 2018" que comienza en julio por la pantalla del Trece.





Chapu y nos contó qué significa para él que se lo nombre para el concurso de baile: "Obviamente que significa un gran apoyo de la gente, sobre todo por lo que el Bailando representa en la sociedad y el alcance que tiene a nivel país. Estamos hablando del programa número uno de Argentina sin dudas". Hablamos cony nos contó qué significa para él que se lo nombre para el concurso de baile:





¿Se comunicó con la producción? "Hablamos en su momento con la gente de 'Laflia', pero no por nada puntual, sino para conocernos. Se nota que están dejando todo en este nuevo comienzo, nos recibieron súper bien", dijo.





Cómo se ve en el baile y quién le gustaría que lo acompañe en la pista: "Quiebro tan bien la cadera que no parezco gordo, ja. No tengo ni la menor idea quién me gustaría que sea mi compañera, pero estoy más que dispuesto para que sea cualquiera".





Para cerrar, habló de su relación con el jurado: "Dan un show y parte de ese show, es jugar con los bailarines. Hoy hay muchos 'haters' en internet, me tiran con de todo. Pero estoy preparado para pararme ahí adelante y que me digan lo que quieran. Soy feliz con lo que hago y nací sin nada de vergüenza".