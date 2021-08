Chantal Abad reveló que sufrió maltratos de parte de un chef francés

Chantal Abad sorprendió a sus compañeros de Es por ahí al contar que sufrió maltratos de parte de un chef francés. La cocinera repasó algunas de las situaciones que vivió cuando estaba dando sus primeros pasos en la gastronomía.

"Yo trabajaba con un francés que era malo. ¿Sabés las cosas que me decía? Derecha, Chantal, ¡párate derecha! ¡Put... de merd...!", contó la integrante del ciclo de América TV. "Era bravo. Yo terminaba llorando", reveló.

"No lo volví a ver, pero me contactó por Instagram para decirme que me veía, que estaba orgulloso de mí, de todo lo que yo había logrado, y que le gustaba todo lo que estaba haciendo. Hace poco la cosa empezó a cambiar en el mundo de la gastronomía, pero esto que estoy contando pasó hace relativamente poco tiempo, hace 12 años", detalló Chantal Abad.

En diálogo con Intrusos, la cocinera habló de su fuerte testimonio en Es por ahí. "Yo trabajo hace casi 20 años. Eran mis primeros pasos. Yo era chica, recién estaba empezando, y creía que ciertas cosas me las tenía que bancar para pagar derecho de piso", mencionó.

Chantal remarcó que se dieron cambios muy importantes y hoy ciertas situaciones no habrían pasado de largo. "Por suerte, el mundo de hoy no es el de antes. Hoy puedo decir que es algo no estuvo bueno", concluyó.