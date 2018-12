Chano todavía no se hizo cargo de la acusación de Militta Bora

Thelma Fardin a Juan Darthés, también le dio valor a Militta Bora para denunciar a Chano Moreno Charpentier por violación, según relató la artista en una entrevista con La denuncia de, también le dio valor apara denunciar apor violación, según relató la artista en una entrevista con La Nación

"Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y, cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dije que 'no'. Hubo un hecho de violación", contó Milita en diálogo con el matutino.

Lo cierto es que el ex Tan Biónica, aún no acusó recibo de semejante acusación de la rubia y, si bien se esperaba que saliera a defenderse en las redes sociales, el cantante ignoró por completo la denuncia de su colega y publicó la tapa de su nuevo disco: "Este lunes. El Otro".

Luego, compartió una frase de su tema "Naistumichiu": "Cascabel, retrato de lástima, de algún hechizo hecho mal. Muñeca el pincel, que pinta tus ojos, deja borroso a todo el Universo".

Embed Cascabel, retrato de lástima, de algún hechizo hecho mal .

Muñeca el pincel, que pinta tus ojos, deja borroso a todo el Universo https://t.co/1c74HI6OM7 — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 15 de diciembre de 2018