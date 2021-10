Chano interactuó con sus fans y reveló cómo se siente en el grupo que integra

Chano Moreno Charpentier anunció su vuelta a los escenarios el para noviembre en el Estadio Luna Park con gran ritmo de venta de entradas y localidades agotadas en la primera función.

En la noche del viernes, el cantante interactuó desde Twitter con sus seguidores y contó cómo se encuentra hoy de salud.

“¿Cómo te sentís hoy Chanito? Te amo”, le consultaron. A lo que Chano explicó con detalles: “Re bien. Recién tuve grupo, pude hablar. Desahogarme. Trabajar mis límites, algunos miedos y vínculos tóxicos que no me suman ni ahí”.

Y añadió sobre la terapia grupal que realiza: “Después tocó secar los platos y al medio di (sic) hice ñoquis para todos mis compañeros con compa que me enseñó. Somos 20 + los Psicólogos”.

Cabe recordar que Chano se presentó hace unas semanas ante la Justicia para desbloquear su teléfono celular en la causa por el episodio en el que recibió un disparo de un policía de la Bonaerense que acudió a su casa, ocurrido el 26 de julio pasado.

"Empezando a trabajar de a poco. No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, por una tocada de fondo más en mi vida, que espero sea la última", indicó el cantante de 40 años ante la prensa.

Y amplió: "Estoy en la comunidad terapéutica, trabajo mucho con mis límites, tengo mi espacio para componer y hago mucha educación emocional y sentimental. Trabajando con mis límites fundamentalmente".

"Agradecerles a mucha que me hizo llegar su amor y sus saludos, no tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario pero no me llega nada, si llega una noticia mía la recortan", finalizó Chano.