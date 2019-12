Chano confesó hace cuánto no consume drogas

El cantante contó cuál fue el click para dejar hace un tiempo de consumir. "Decidí dejar todas las cosas que me hacían mal", aseguró.

Chano Moreno Charpentier conversó con Pampita en su programa "Pampita Online" y contó cómo ha sido el proceso para tratar sus adicciones y reveló hace cuánto no consume drogas.

El cantante reveló la forma en que se dio cuenta de que debía ordenar su vida y dejar de hacerse daño.

"Me había separado de Juana (Viale) y me paré en la casa y dije: claro, estoy más solo que la luna", recordó el vocalista.

Y añadió: "El duelo de Tan Biónica ni lo pude procesar porque me puse hacer otras canciones. Recién ahora me está pesando la separación, no pude hacer el duelo".

Y admitió sobre el consumo de drogas: "Ahora decidí dejar todas las cosas que me hacían mal: la adicción a las drogas, dejé todo hace tres meses".

"Es una lucha diaria. Hoy no tengo ganas pero no es que uno corta y se acaban los problemas", finalizó Chano.