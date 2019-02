Elena Roca le confirmaba a PrimiciasYa.com su romance con Chano Charpentier, a quien había conocido durante la grabación del videoclip "Naistumichiu". Hace un mes,le confirmaba asu romance con, a quien había conocido durante la grabación del videoclip





"Estoy feliz, en el mejor momento de mi vida, enamorada de la persona que siempre quise tener a mi lado. Además, lo vivo con mucha emoción porque al fin pudimos blanquear nuestro amor y dejar de escondernos", le decía la modelo a este medio.





Sin embargo, el amor duró poco: en las últimas horas, la joven dio detalles sobre su separación.





Primero, Elena aclaró que no estaba embarazada, algo que se venía rumoreando hace algunos meses. "Salimos por dos años, nunca quisimos exponerlo en la prensa hasta que él se lo contó a Clarín. Ahora estamos en un impasse, no nos peleamos. Es por temas laborales, él está sacando el nuevo disco, tiene muchos festivales", explicó en su paso por "Chismoses".





"Yo soy posesiva en cuanto a mis relaciones, me gusta estar con él. Yo me enamoro. Decidimos los dos por compromisos laborales tomarnos un impasse, él tiene muchos shows. Yo estoy triste, estoy enamorada y él también. Hablamos, hay emoticón de corazoncitos, el día de los enamorados me mandó un mensajito", indicó.