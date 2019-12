Sin Charlotte Caniggia, Flor de la V hizo su gran debut en Mar del Plata

A sala llena debutó anoche "La Fiesta Inolvidable" en el teatro Corrientes, se vivió con mucha emoción y el público en todo momento participó con aplausos y ovación, en la platea estuvo el marido de Florencia de la V, Pablo Goycochea, junto a sus hijos Paul e Isabella.

Un año más y de la mano de Alzua Producciones, Flor volvió a brillar en La Feliz.

Completan el elenco: Yayo, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, Bianca Iovenetti, Jasmin Corti, Alejandra Eden y Rebo Mago.

Y cuenta con la atracción magistral de María Castillo de Lima (soprano trans del teatro Colón). A este elenco se le suma un ballet de destacados bailarines y bailarinas.

Cabe destacar que en esta obra iba a estar Charlotte Caniggia, pero a último momento se bajó del espectáculo por motivos personales. “Al final me bajé, tomé la decisión de no hacerlo. Creo que en estos momentos es más importante estar con mi familia, con mi mamá. La oferta estaba buena, pero la plata será para otra ocasión. No importa la plata...”, dijo la mediática en el programa de Marcelo Tinelli.

El espectáculo está dirigido por Horacio Sansivero y Georgina Tirotta y las funciones son de martes a domingo 21.30hs y 23.30hs teatro Corrientes.

