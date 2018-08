César Santa Ana, el otro argentino de la serie de Luis Miguel, reveló si habrá o no segunda temporada

César Santa Ana es el otro argentino, oriundo de Córdoba, que interpreta en la serie de Luis Miguel a Alex McCluskey, asistente de Hugo López, representante del cantante. es el otro argentino, oriundo de Córdoba, que interpreta en la serie deasistente de, representante del cantante.





En un encuentro mano a mano con PrimiciasYa.com en Fechoria Restaurante (Recoleta), el actor destacó el crecimiento de su personaje en la exitosa ficción y anticipó que "está apalabrada" una segunda temporada pero hasta ahora "nada confirmado".

"Todos quedamos con ganas de más y esperamos que venga una segunda temporada porque se trata de un gran proyecto. Hay muchas cosas que están abiertas y está apalabrada una segunda parte, pero nada confirmado", indicó.





En cuanto a los resultados de su personaje dijo que "estoy muy conforme y contento" y reveló que "se armó un excelente equipo de trabajo".

Luego, al ser consultado sobre si tuvo la oportunidad de conocer a Luis Miguel, dijo: "Sí. Lo vi en Acapulco, estábamos grabando y apareció él. Después nos invitaron a ver un recital suyo. Tiene un talento como pocos, nació con ese talento y se perfeccionó".

Por otro lado, contó cuáles son sus próximos proyectos laborales: "Estoy grabando una película, pero no puedo adelantar mucho. Con lo de la serie se me abrieron muchas puertas. Y después de haber trabajado en este gran proyecto quiero seguir viviendo de la actuación. Nunca dudé de mi profesión y me gustaría trabajar en mi país, se extraña Argentina".





¡Mirá la entrevista completa con César Santa Ana!





