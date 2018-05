Embed Mi sentido respeto por Carlos Di Domenico....que en paz descanse. Compañero de ruta durante mucho tiempo. — César Juricich (@JuricichCesar) 17 de mayo de 2018



"Fui su pareja durante trece años. Hacía ocho que estamos separados. Tuvimos una separación muy tumultuosa, con problemas legales y comerciales. Justamente, yo este año le gané un juicio a él a principios de este año. Nos encontrábamos eventualmente en eventos pero prácticamente nos ignorábamos, no nos saludábamos", recordó César.

"Pese a todo eso, estoy totalmente shockeado y sorprendido. No es nada agradable que tu pareja de más de trece años muere y más de leucemia y con depresión. Me sorprende mucho que no lo hayan internado en Buenos Aires y sí en Rosario", añadió.



"Tengo una confusión con los sentimientos, todos los problemas que podes llegar a tener con alguien cuando muere pasan a segundo plano. Tengo el mejor de los recuerdos, fueron 13 años de convivencia y trabajar juntos. Tiramos el carro de la empresa juntos".





"El mayor de los respetos a sus hijos, Carla y Estéfano. Fue una persona de la cual estuve muy enamorado, viví cosas lindas y feas, pero ahora esas cosas feas pasan a segundo plano", finalizó.

El diseñador de indumentaria, calzado y marroquinería fue pareja de