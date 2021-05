César Bordón recordó su primera aparición en cine donde estuvo en el trailer y no en la película

César Bordón, el actor argentino que interpreta a Hugo López, el mánager más importante de la carrera de Luis Miguel, estuvo como invitado el lunes a "Los Mammones", América.

El actor argentino, que alcanzó gran popularidad por su personaje en la serie sobre la vida del cantante, contó su primera y fallida participación en cine.

"Había arreglado dos días para trabajar en la película. Fui el primero y en el segundo me cambiaron el día y como no podía porque tenía otra cosa para hacer me dijeron: no te preocupes, no sale tu personaje. Me veo en la película pero no estaba, sí me veo en el trailer", recordó César en charla con Jey Mammon.

Y sobre el boom de su personaje en la serie de Netflix, César contó: "Desde la primera tuvo una magnitud totalmente inesperada, me llegan mensajes de todos lados, no lo puedo manejar".

"Me tocó a mí, salió bien el casting, me llamaron a través de mi representante. Hice un monólogo y lo mandé. Me fui a México y el terremoto, que fue muy severo, fue un desastre y se suspendieron las grabaciones", explicó el actor.