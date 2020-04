Certero mensaje de Julián Serrano tras las fuertes declaraciones de Malena Narvay

Tras dos años de amor, Julián Serrano y Malena Narvay le pusieron punto final a su relación.

Si bien la ruptura fue hace un tiempo, ninguno de los involucrados había hablado al respecto hasta hace unos días.

Primero fue Serrano quien aclaró se encuentran en un "impasse" pero no se pelearon. "Seguimos en contacto, tenemos la mejor de todos modos", detalló el joven al sitio Ciudad.

Sin embargo, Malena sostuvo una versión totalmente diferente. “No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, explicó a Teleshow.

“Estoy mejor, mis amigos me están ayudando mucho y convivir con mi familia me hace bien. Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando”, sentenció la actriz.

Y explicó que su relación con Serrano no fue del todo sana: “Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”.

Tras estas declaraciones de su ex novia, Serrano lanzó un picante tuit sin dar nombres pero que todo indica sería dirigido a quienes opinan sobre la relación: "Los de afuera son de palo", expresó.