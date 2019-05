Centurión tras aquel fuerte mensaje de Ruggeri: "Me sirvió mucho todo lo que me dijiste"

"90 Minutos", Fox Sports, se dio una sincera y fuerte charla entre Oscar Ruggeri y Ricardo Centurión. Hace unos meses en, se dio una sincera y fuerte charla entre





"Vos te tenés que ir a dormir a la noche, temprano, y cuidá tu físico. Los jugadores dependemos del físico", le aconsejó el ex futbolista a Centurión.





A lo que Ricky contestó: "Yo te digo algo Cabezón: a la noche no tengo sueño, todos los días tengo ganas de salir a tomar algo".

ricardo centurion 3.jpg







Ahí, el ex defensor se indignó: "¡Está mal eso! Vos sos jugador profesional y estás en Racing, uno de los clubes más grandes del país. No me podés contestar a mí eso, tomate una pastilla para dormir. No es normal lo que me decís. ¡Yo quiero que seas profesional!".





Y remarcó desde su experiencia: "Quiero que vos entiendas que un jugador de fútbol se tiene que acostumbrar temprano, no se puede tomar, te lo digo así porque me da bronca, no te das cuenta la calidad que tenés".

Embed







Hoy, el futbolista volvió a salir al aire en el programa y recordó aquellas palabras del ex campeón del mundo argentino.





"Gracias Cabezón. La última vez que hablamos se armó revuelo y a mí me sirvió mucho todo lo que me dijiste. Estoy en familia y contenido, ahora estoy mucho mejor", se sinceró Centurión.





"Sentí en ese momento decir lo que te dije", comentó Oscar. El video.

Embed