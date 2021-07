La cena romántica de Carmen Barbieri y Alberto Martín

Carmen Barbieri "apuró" hace unos días al aire a Alberto Martín luego de que el actor le declarara su amor.

"Es una mujer muy querible, tierna y que me gustó abrazarla. Más no puedo decir", indicó visiblemente emocionado el artista en su visita a "Es por ahí", América.

Luego, Carmen salió al aire vía telefónica y lo sorprendió: "Él se sienta en el programa, me declara el amor y no me contesta los llamados". "Hemos pasado momentos hermosos y tristes. Yo soy la Carmen de la familia", enfatizó la actriz.

"Vivimos solos y aunque tengamos hijos siempre algunas nanas y tristezas tenemos. Me abrís la puerta pero no me dejas entrar. Yo fui amiga de Marta y somos familia. Es muy difícil rehacer una pareja después de tantos años con alguien", remarcó Carmen.

Y se explayó: "Somos compañeros los dos y el día de mañana veremos. no hay tiempo que perder Alberto, así que pensalo bien. Nos tenemos afecto". Y ahí Alberto le propuso, por fin, encontrarse.

Lo cierto es que este miércoles en "Intrusos" se mostraron las imágenes de la cena romántica entre Carmen y Alberto donde finalmente se reencontraron.

Los actores se volvieron a ver y cumplieron con el esperado encuentro tras tantos elogios mutuos en público. ¿Nace nuevamente el amor?