Celina Rucci relató su experiencia laboral con Fabián Gianola: "Tenía la actitud de abrazarte y apretarte"

Celina Rucci relató su experiencia laboral con Fabián Gianola en el elenco de la obra "Sé infiel y no mires con quién".





"He tenido muy buena relación con todos mis compañeros salvo con Gianola. Tenía esta actitud de verte, abrazarte y apretarte. Yo soy arisca y no me gusta que me estén encima, ni él ni nadie. Se lo dije una vez", comenzó su relato la actriz y panelista de "Incorrectas", América.

"Salvo que sea alguien que me quiera que me toque. Le dije que me salude normal y que no me aprete. Me dijo que él era cariñoso", señaló.





"Fueron una, dos, tres, cuatro. Ya después me escapaba. Yo tenía miedo de terminar siendo la loca de la compañía gritándole", añadió Rucci.